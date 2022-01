Insider Tom Henderson heeft het er maar druk mee. De geruchtenmolen over de game industrie draait op volle toeren dankzij een continue stroom aan ‘nieuwtjes’. Zo laat de beste man nu op Twitter weten dat de PlayStation 5 remake van The Last of Us bijna klaar is. Naar verluidt kan de game in de tweede helft van dit jaar worden uitgebracht. De website VGC geeft aan dat hun bronnen de claim van Henderson bevestigen.

Heard from multiple people now that the TLOU remake is nearly finished and could release during the latter half of 2022🧐 pic.twitter.com/ZxmNU7zS9k — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 5, 2022

Tijdens de CES 2022 presentatie van Sony gaf co-president van Naughty Dog, Neil Druckmann, aan dat het bedrijf aan meerdere titels werkt. Over de Last of Us remake wordt al langer gesproken. Zo zou eerst de PlayStation’s Visual Arts Service Group aan de game hebben gewerkt, maar na de afronding van The Last of Us: Part II, nam Naughty Dog het project over. Als dit alles klopt, dan krijgen we voor de derde keer in negen jaar tijd dezelfde game voor onze kiezen.