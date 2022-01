Back 4 Blood was één van de grotere releases van vorig eindejaar. We hadden hoge verwachtingen van de game, doordat het een soort spiritueel opvolger was van het zeer populaire Left 4 Dead.

Zoals je in onze review al kon lezen deed de game het prima, maar schoot het op een aantal vlakken toch wat tekort. Gelukkig is Turtle Rock Studios zo’n studio die goed luistert naar de community en om het nog persoonlijker te maken, was er de optie voor een Q&A sessie op Reddit. Co-oprichter en Creative Director Phil Robb deed zijn best om zoveel mogelijk van de vragen te beantwoorden en inzicht te geven op de toekomst van de game.

Er bleken veel vragen over nieuwe content, waaronder nieuwe personages, meer wapens, decks en esthetische aanpassingen te zijn. De belangrijkste punten hebben we hieronder even voor je opgesomd.

Er komen meer wapens aan en ook nieuwe wapen types. Wanneer deze precies in de game gaan verschijnen is nog niet bekend, noch of deze deel uitmaken van gratis of betaalde DLC (of beide).

Er zijn ook nieuwe Cleaners op komst. Deze maken hoe dan ook deel uit van betaalde DLC. Hiervoor hoef je niet per se over de Season Pass te beschikken. Je kunt deze personages ook los aanschaffen.

De Cleaners hebben ook hun eigen voicelines en zullen interacties hebben met bestaande Cleaners.

Er zijn nieuwe kaarten op komst waarmee je je decks kunt uitbreiden en je personage nog meer op je favoriete speelstijl kan aanpassen. Ook is het de bedoeling dat je in de toekomst meerdere, verschillende decks kunt opslaan.

Er staan meer esthetische aanpassingen op de agenda. Zowel van je wapens als voor de Cleaners zelf.

Er zijn weer nieuwe moeilijkheidsgraden op komst.

Er is interesse voor een uitgebreidere statistieken pagina, maar het is nog niet helemaal zeker of dat ook gaat komen.

Voor de liefhebbers van de Swarm modus, blijkt dat er vanuit de ontwikkelaar niet zoveel interesse is voor meer PvP content. Vooralsnog dus jammer, maar wie weet komt hier later nog verandering in.