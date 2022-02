Mario Kart is al tijden een begrip in de gamewereld en ook in de huidige tijd niet meer weg te denken uit het multiplayer landschap. Mario Kart 8 kwam voor het eerst uit op de WiiU in 2014 en verscheen als vernieuwde versie voor de Nintendo Switch in 2017.

Hoewel de game in de kern hetzelfde is, heeft de Nintendo Switch versie net wat meer toevoegingen, zoals een vernieuwde Battle Mode met nieuwe racetracks en meer. In totaal zijn de games sinds de eerste verschijning zo’n acht jaar geleden inmiddels een gigantisch aantal keer verkocht. Zo zijn beide versies ondertussen zelfs al de 51.81 miljoen gezamenlijke verkopen voorbij gescheurd.

Mario Kart 8 voor de WiiU heeft aan dit totaal zo’n 8.46 miljoen verkopen bijgedragen, wat Mario Kart 8 Deluxe voor de Nintendo Switch op een grandioos totaal van 43.35 miljoen verkopen zet. Gisteren kon je bij ons al lezen dat de Nintendo Switch wereldwijd tot aan eind 2021 zo’n 103.54 miljoen keer verkocht is. Dit betekent dat ongeveer de helft van de Switch gebruikers ook Mario Kart 8 Deluxe heeft aangeschaft.

Vind jij Mario Kart 8 Deluxe een must-have game voor de Nintendo Switch, of zou jij eerder een andere game aanraden om je collectie mee te starten of aan te vullen?