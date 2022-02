De afgelopen weken hebben we steeds meer nieuwe informatie rondom Tiny Tina’s Wonderlands vanuit Gearbox Software gekregen. Bewijs dat de marketingmachine weer volop draait, zo kunnen PlayStation Plus abonnees deze maand ook Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep toevoegen aan hun bibliotheek. Nu is er ook 23 minuten aan nieuwe gameplay geüpload, zo kunnen we dus een goede blik op het aankomende fantasy avontuur werpen.

Naast de nieuwe gameplay werden laatst de twee laatste speelbare classes onthuld. Daarmee zijn alle zes classes dus bekendgemaakt en kunnen fans alvast nadenken met welke class ze het spel gaan beginnen op de release. Zoals verwacht is er veel terug te zien van elementen uit de Borderlands serie, maar dan totaal omgetoverd naar een fantasy thema. Neem snel een kijkje naar de onderstaande gameplay van Tiny Tina’s Wonderlands.

Tiny Tina’s Wonderlands komt op 25 maart 2022 uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.