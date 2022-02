De lore van Horizon: Zero Dawn bevatte al behoorlijk wat verwijzingen naar de huidige klimaatveranderingen. Het vervolg – Forbidden West – is over een paar dagen verkrijgbaar en ten ere van de release heeft Sony een wel hele bijzondere actie opgezet. De fabrikant gaat namelijk bomen planten voor iedere speler die een specifieke Trophy behaalt.

Hiervoor is Sony de samenwerking aangegaan met Arbor Day Foundation, die in bijna 50 landen al meer dan 500 miljoen(!) bomen heeft geplant. We zullen geen spoilers geven, maar de Trophy is een onderdeel van de main quest en is dus daarom haast niet te missen. De bomen zullen in specifieke gebieden geplant worden: Douglas County Forest in Wisconsin, de Sheep Fire Private Lands in Californië en Torreya State Park in Florida.

De drie gebieden zijn in de afgelopen jaren hard geraakt door ontbossing en er zijn zo’n 290.000 bomen nodig om de schade te herstellen. Gezien de populariteit van de Horizon-games, moet dat aantal een fluitje van een cent zijn. In de onderstaande video legt men meer uit over het Play and Plant Program.