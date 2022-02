In de game Horizon: Forbidden West kan je op zoek gaan naar verscheidene Metal Flowers. In het echte leven kan je dat nu ook doen, omdat Sony PlayStation Benelux een leuke actie heeft opgezet. Daarover kan je hier meer lezen.

PlaySense ging in Amsterdam even langs om daar niet alleen een gehavende bus aan te treffen, maar ook om de Metal Flower te bewonderen. Mocht je dus niet in de gelegenheid zijn om naar Amsterdam te komen, dan kun je hieronder wat kiekjes bekijken.