Volgende week dinsdag komt Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin uit. Ben je van plan om de pc-versie aan te schaffen, dan wil je natuurlijk wel weten of jouw pc de game goed kan draaien. Dit kan je nu al checken, want de systeemeisen voor de game zijn vrijgegeven.

Om op je pc van Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin te kunnen genieten, moet je in ieder geval 80GB aan schijfruimte vrij hebben en minimaal een AMD Ryzen 5 1400 of Intel Core i7-6700 met 8GB RAM hebben. Je grafische kaart moet op zijn minst een Radeon RX 470 of GeForce GTX 1060 6GB zijn. Met deze hardware kan je het spel in 720p spelen met 30 frames per seconde.

Wil je minimaal in 1080p en op 60 frames per seconde spelen, dan moet je pc tenminste over een Ryzen 5 1600 of Intel Core i7-8700 en 16 GB RAM beschikken. Je grafische kaart moet dan een GeForce GTX 1660 Super zijn.