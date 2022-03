De eerste wave van extra circuits voor Mario Kart 8 Deluxe is officieel een feit en in dit artikel gaan we ze één voor één langs. Met nog vijf drops te gaan die elk goed zijn voor 8 nieuwe banen, hebben spelers van de game nog genoeg om naar uit te kijken.

Nintendo heeft niet publiekelijk gecommuniceerd welke banen we zoal in de toekomst mogen verwachten, maar dataminers hebben al het een en ander aan hints gevonden in de code van de game. Het onderstaande lijstje van banen ligt mogelijk dus op stapel.

Sydney Sprint (Tour)

LA Laps (Tour)

Mario Circuit (SNES)

Koopa Cape (Wii)

Rainbow Road (3DS)

Vanilla Lake (SNES)

New York Minute (Tour)

Maple Treeway (Wii)

Sunset Wilds (GBA)

Merry Mountain (Tour)

Vancouver Velocity (Tour)

Shy Guy Bazaar (3DS)

DK Summit (Wii)

Gezien geen van deze banen officieel bevestigd zijn, is het verstandig het voor nu met een korreltje zout te nemen. De nieuw beschikbare banen spelen? Dan kan je hier terecht.