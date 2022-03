Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ligt nu in de winkels en je weet wat dat wil zeggen: tijd voor een launch trailer! Square Enix gaf ons die dan ook, alhoewel de trailer zelf wat aan de korte kant is. Wil je echter meer zien, dan kan je ook al even de openingsscène van de game bekijken.

De launch trailer focust zich vooral op de actierijke combat van de game, terwijl de openingsscène direct de dramatische sfeer van het verhaal weergeeft. Big bad Chaos slacht namelijk even in zijn eentje een bataljon aan soldaten af.

Bekijk beide video’s hieronder en lees meer over de game in onze review.