Eén van Returnals sterkste punten is zonder twijfel de muziek en het geluidsdesign. We prezen de game in onze oorspronkelijke review op dit aspect en onlangs was Housemarque de grote winnaar bij de BAFTA Games Awards. Met de komst van de gratis uitbreiding Returnal: Ascension was het natuurlijk zaak dat je als speler vergezeld wordt met nieuwe muziek en geluidseffecten.

Daarom heeft Sony de onderstaande video gedeeld, die dieper ingaat op de nieuwe muziek die is gemaakt voor Returnal: Ascension. Glen Andrew Brown van PlayStation Studios komt aan het woord om uit te leggen hoe men de dynamische muziek op heeft gezet. De geluidseffecten reageren namelijk bijvoorbeeld op hoeveel gezondheidspunten de speler nog heeft en afhankelijk daarvan introduceert de soundtrack meer of soms minder instrumenten, afhankelijk van hoe intens de situatie is.