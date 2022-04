Zoals je hier kan lezen, konden wij GreedFall wel smaken en zo’n twee jaar geleden kondigde diezelfde ontwikkelaar – Spiders – Steelrising aan. Na lang wachten hebben we nu de eerste gameplaybeelden kunnen bekijken en deze tonen een unieke stijl waarbij je wapens eigenlijk een verlengstuk van je personage zijn.

Deze actie-RPG zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc (Steam, Epic Game Store en GOG) en staat gepland voor 8 september. Eerst zou de game in de periode van juni uit moeten komen (volgens Game Informer), maar helaas moeten we een paar extra maanden rustig wachten. Bekijk hieronder zeker even de nieuwe gameplaytrailer van de game en laat in de comments weten wat je ervan denkt.