Er gaan al langere tijd geruchten rond dat Naughty Dog werkt aan een remake van de originele The Last of Us. Tot op heden heeft de ontwikkelaar noch Sony een officiële aankondiging gedaan, maar nu er een onaangekondigde remake op de cv van een quality assurance tester opduikt (op LinkedIn) is dat weer olie op het vuur.

Corey Hong heeft bij de ontwikkelaar gewerkt in QA voor The Last of Us: Part II, Uncharted: Legacy of Thieves Collection en twee onaangekondigde games. Daarnaast staat er ook een remake tussen én een multiplayer game. Volgens geruchten heeft Naughty Dog één remake in de maak en dat is die van de originele The Last of Us.

Daarnaast gaan er ook geruchten dat Naughty Dog aan een nieuwe game werkt en aan een standalone multiplayer van The Last of Us: Part II, wat dus enigszins overeenkomt met wat Hong op zijn digitale cv heeft staan.