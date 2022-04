De game Stray werd inmiddels een behoorlijke tijd terug aangekondigd en het was lang stil rondom deze titel. De release leek echter aanstaande, aangezien de game in Zuid-Korea en Australië van een leeftijdsclassificatie werd voorzien. Daar kunnen we nu een iets duidelijkere periode aan koppelen, dit dankzij een nieuwe trailer.

Sony heeft op Twitter een video gedeeld, ook hieronder te zien, waarin wat indies naar voren komen. Ook Stray valt hieronder en daarbij wordt aangegeven dat de release voor deze zomer gepland staat. Helaas geen concrete datum, maar we weten op deze manier wel dat de game tussen 21 juni en 23 september uitkomt.

Andere aankomende titels zijn: We Are OFK en Cult of the Lamb. De eerste verschijnt eveneens deze zomer, de laatste komt in de herfst uit.