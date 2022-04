Stray, het avontuur waarin je in de huid kruipt van een kat, heeft een rating gekregen in Australië. Het lijkt er dus op dat we snel meer krijgen te horen over het spel. Het is niet de eerste rating die het spel heeft verkregen deze maand, eerder werd Stray namelijk voorzien van een rating in Zuid-Korea.

Het spel mist nog steeds de felbegeerde releasedatum, maar in maart liet uitgever Annapurna Interactive weten dat Stray op schema ligt voor een release in 2022. Hopelijk krijgen we binnenkort de definitieve releasedatum van Stray te horen, maar tot die tijd is het wachten geblazen. Zodra er meer info bekend is, zal je dat natuurlijk hier lezen.