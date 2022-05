We hebben inmiddels al het een en ander van Two Point Campus gezien en ook hebben we onze eerste ervaringen met de game met jullie kunnen delen. Het duurt nog even voordat de game uitkomt, maar SEGA blijft nu wel met enige regelmaat nieuwe trailers en video’s uitbrengen, zo ook vandaag.

De onderstaande video laat verschillende mensen van het ontwikkelteam aan het woord, die vertellen over de vrijheid die je krijgt in de game met betrekking tot de creativiteit. Want naast het managen van een universiteit, is het ook zaak om iedereen tevreden te houden.

Dit doe je door genoeg voorzieningen aan te leggen, decoraties te plaatsen, entertainment te realiseren en nog veel meer. De video geeft een goed beeld op de vrijheid die je krijgt, dus check het zeker even. Two Point Campus verschijnt op 9 augustus.