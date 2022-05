Wij waren wild enthousiast over Resident Evil 8: Village en zijn dan ook erg blij om de volgende mijlpaal te mogen rapporteren. Capcom heeft namelijk laten optekenen dat hun nieuwste paradepaardje wereldwijd maar liefst 6,1 miljoen keer over de toonbank gegaan is.

Daarmee bewijst het dat het achtste deel in de Resident Evil reeks ook een jaar na de releasedatum erg vlot blijft verkopen. We heffen het glas en wensen Capcom proficiat met deze knappe prestatie.