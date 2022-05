God of War is niet alleen op de PlayStation te spelen, de game is ook uitgekomen op pc. Op dat platform zorgt de mod-community regelmatig voor mooie, leuke en/of grappige aanvullingen/aanpassingen en dat is nu ook het geval met de game van Sony.

Omega Fantasy heeft het idee uitgewerkt om de Simpsons toe te voegen aan God of War en Toasted Shoes speelt de nieuwe ervaring. In plaats van Kratos en Atreus, zijn het nu Homer en Bart die de hoofdrol in de game vertolken. Er zijn zelfs acteurs ingehuurd om de stemmen van de beide personages in te spreken en zij lijken heel erg op het origineel.

De Simpsons-mod voor God of War kan je hieronder checken.