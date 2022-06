De Formule 1 is dit seizoen flink door elkaar geschud met enkele nieuwe regulaties. De bolides zitten net dat beetje anders in elkaar ten opzichte van de voorbije jaren en dat zal zich ook in de virtuele versie van de sport laten voelen. F1 22 pakt met andere woorden uit met gloednieuwe physics.

De onderstaande video doet het een en ander uit de doeken. Kort samengevat komt het erop neer dat de Formule 1 wagens nu nog dichter tegen de grond hangen. Om dit realistisch weer te geven, heeft F1 22 een nieuw suspension model, wat geleid heeft tot een aanpassing in aerodynamics.

Geïnteresseerden verwijzen we door naar de onderstaande deep dive, alsook onze preview, die vorige maand live gegaan is. Enjoy!