Herinner jij je nog die tijd op school of buiten op het pleintje dat je met je vrienden Cheeseball speelde? Nee? Dat is ook niet zo heel gek, want Cheeseball is een nieuwe sport in Two Point Campus waar je alles over leert in de nieuwste trailer.

Bij Cheeseball nemen twee teams het tegen elkaar op en zij proberen de gele schijf in het doel van de tegenstander te gooien. Je zou verwachten dat de gele schijven gemaakt zijn van kaas, maar helaas is dat tegenwoordig niet meer het geval. Cheeseball is overigens niet de enige excentrieke les die je in Two Point Campus kan volgen, zo heb je bijvoorbeeld ook tovenarij, ridderkunde en een spionage opleiding.

Two Point Campus komt op 9 augustus uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Benieuwd naar Cheeseball? Dan kan je de trailer hieronder bekijken: