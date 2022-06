Nadat er eerder al een releasedatetrailer verschenen is, geeft SEGA ons nu een verdere inkijk in Sonic Origins. De nieuwste video, die je onderaan dit artikel kan terugvinden, gaat in op de verschillende modi die de game rijk is.

Je zal de vier games kunnen spelen in Classic Mode, waarbij je in een 4:3 weergave speelt met een beperkt aantal levens. Mocht je niet zo’n nood hebben aan deze nostalgische trip, kan je ook altijd voor de Anniversary Mode gaan, waarbij je in volledig breedbeeld speelt en je over oneindig veel levens beschikt.

Verder is er nog een missiemodus, waarin je kortere uitdagingen moet volbrengen. Je zal met deze missies en modi aan de slag kunnen vanaf 23 juni op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.