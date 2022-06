Ubisoft lekte de releasedatum van Mario + Rabbids Sparks of Hope per ongeluk al om het nadien weer snel offline te halen. In afwachting van de nieuwe Nintendo Direct hebben we nu zekerheid, de gelekte releasedatum blijkt te kloppen, de game verschijnt op 20 oktober exclusief voor de Nintendo Switch.

Hieronder kun je een wat oudere trailer van de game bekijken en Nintendo heeft aangekondigd dat Nintendo Switch Online abonnees Mario + Rabbids Kingdom Battle (het vorige deel) tijdelijk gratis kunnen uitproberen via een game trial. Daarvoor kan je in de Nintendo eShop terecht.

Het bonte gezelschap van Mario, zijn vrienden en de heldhaftige Rabbids – en ook Bowser is van de partij – gaan op een galactisch avontuur in de nieuwste Mario + Rabbids-game. De Melkweg verkeert in gevaar wanneer een duistere entiteit, Cursa, alle energie wil opzuigen. Om dat voor elkaar te krijgen wil Cursa de Sparks vangen. Deze wezentjes zijn ontstaan door het samensmelten van Luma’s en Rabbids en beschikken over bijzondere energie, die Cursa dus wil stelen. Het team moet nu door de kosmos reizen om de Sparks te redden en terug te vechten in tactische, dynamische gevechten. Leid een team van drie helden en gebruik diverse manieren om over het slagveld te navigeren, je vijanden van de flanken aan te vallen en mogelijkheden te vinden om tegenstanders te dwarsbomen.

Morgenavond om 18.00 uur zal Ubisoft een uitgebreidere showcase van Mario + Rabbids Sparks of Hope tonen, waarin ze meer over de game uit de doeken zullen doen.