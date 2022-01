In 2017 kwam Ubisoft met Mario + Rabbids Kingdom Battle voor de Nintendo Switch, een turn-based strategiegame. Tijdens de afgelopen E3 werd er een vervolg aangekondigd, genaamd Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Bij de onthulling liet Ubisoft weten dat deze nieuwe titel ergens in 2022 moet verschijnen, maar de kans bestaat dat dit niet gehaald gaat worden.

Dit gerucht is afkomstig van NateTheHate, een bekende insider die vaak nieuws rondom Nintendo vroegtijdig lekt. In een nieuwe video zegt de insider dat hij heeft vernomen dat ontwikkelaar Ubisoft Milaan meer tijd nodig heeft om de game helemaal te polijsten en een zo goed mogelijk product af te leveren. Daarom lijkt het er volgens NateTheHate op dat Mario + Rabbids: Sparks of Hope wordt uitgesteld en niet meer dit jaar zal verschijnen, maar ergens in de eerste helft van 2023.

Ubisoft heeft het nieuws nog niet bevestigd, dus totdat er een officiële aankondiging gedaan wordt, beschouwen we dit vanzelfsprekend nog als een gerucht. Als er meer nieuws is, lees je het uiteraard hier op PlaySense.