Ubisoft maakte samen met Nintendo afgelopen dinsdag de releasedatum van Mario + Rabbids: Sparks of Hope bekend. Dit gevolgd met het nieuws dat Ubisoft kort daarop meer beelden zou laten zien van de aankomende exclusieve game voor de Nintendo Switch.

Vanzelfsprekend heeft de uitgever daad bij woord gevoegd en middels een livestream ging Ubisoft dieper op deze nieuwe game in. De presentatie legt namelijk tot in detail uit hoe de gameplay precies werkt, wat erg prettig is als je het vorige deel niet gespeeld hebt.

Buiten dat is er ook nog een nieuwe trailer verschenen. Beide video’s check je hieronder. Mario + Rabbids: Sparks of Hope verschijnt op 20 oktober voor de Nintendo Switch.