Final Fantasy gecombineerd met Soulsborne gameplay; het is niet voor iedereen weggelegd. Hoewel wij ons prima wisten te vermaken met Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Wat ons betreft is het dan ook goed nieuws dat de eerste uitbreiding met de titel ‘Trials of the Dragon King’ zijn weg naar ons zal vinden op 20 juli.

Met een korte teaser laat Square Enix ons al wat vlagen van de gameplay zien. We mogen nieuwe gebieden, verhalen en ook equipement verwachten. Kanttekening is dat deze uitbreiding niet los verkrijgbaar is. Trials of the Dragon King is enkel speelbaar wanneer jij in het bezit bent van de season pass. De twee opvolgende uitbreidingen zullen ook onderdeel zijn van deze season pass, echter hebben we daar op dit moment nog geen informatie over.