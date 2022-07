Supermassive Games joeg ons onlangs nog de stuipen op het lijf met The Quarry, maar we mogen dit jaar nog een game uit hun stallen verwachten. De volgende ‘Dark Pictures’ game, The Devil in Me, staat gepland voor een release in de herfst van 2022 en we kregen een nieuwe trailer te zien die het verhaal aan ons voorstelt.

Een groep vrienden gaat op ontdekkingstocht in een oud hotel, maar komt erachter dat iemand meekijkt en achter de schermen aan heel wat (moordlustige) touwtjes trekt. De tocht in het hotel verandert al snel in een nachtmerrie en plots lijkt iedereen in levensgevaar te zijn… Bekijk de nieuwste trailer hieronder.