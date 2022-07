In een interview met Game Informer gaat Glen Schofield dieper op het ontwerp van The Callisto Protocol in. Het blijkt dat de bedenker van Dead Space de woestijn is ingetrokken en daar op het idee van de game is gekomen. In de onderstaande video leer je meer over hoe alles tot stand is gekomen. Voor de fans blijft het overigens opletten of de Collector’s Edition van The Callisto Protocol ook naar Nederland komt.