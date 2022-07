In oktober kunnen gamers die met volle teugen hebben genoten van Resident Evil 8: Village met nog meer content voor de game aan de gang. Een onderdeel hiervan is dat de Mercenaries-modus van de game zal worden uitgebreid. Capcom laat hier nu wat meer details over los.

The Mercenaries: Additional Orders bevat drie nieuwe personages: Chris Redfield, Karl Heisenberg en Lady Dimitrescu. Deze hebben allemaal hun eigen unieke vaardigheden. Redfield heeft bijvoorbeeld een ‘Onslaught Gauge’. Als je deze meter volledig vult, gaat je snelheid omhoog, gaat het laden van je geweer sneller en de slagkracht wordt sterker.

Karl Heisenberg en Lady Dimitrescu hebben ook hun eigen specialiteiten. Heisenberg heeft elektromagnetische vaardigheden. Hiermee kan hij onder andere een magnetisch veld opwekken, waarmee hij zijn vijanden naar hem toetrekt. Lady Dimitrescu heeft een ‘Thrill Gauge’, die – wanneer deze gevuld is – je nieuwe aanvallen oplevert en je snelheid verhoogt. Buiten de drie nieuwe personages worden er ook twee nieuwe maps ge├»ntroduceerd: Bloody Village en Bloody River.

Buiten alle nieuwe details over The Mercenaries: Additional Orders is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven van deze extra content. Die kan je hieronder checken.