Eerder deze maand maakte Supermassive Games de releaseperiode van The Devil in Me bekend middels een gloednieuwe trailer van het spel. Nu weten we mogelijk ook de specifieke releasedatum van de aankomende narratieve horrorgame.

Twittergebruiker Playstation Game Size, een account dat PlayStation Store data plaatst met de bestandsgroottes en eventuele releasedata, heeft laten weten dat The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me momenteel in de PS Store database staat met een geplande release op 21 oktober.

De releasedatum is nog niet officieel aangekondigd, maar 21 oktober sluit wel aan op eerdere officiële communicatie over een release in de herfst van 2022. Let wel dat deze releasedatum dus nog niet in steen gebeiteld staat, neem deze datum dus vooral als richtlijn.