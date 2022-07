Codemasters heeft aangegeven dat ze een nieuwe update voor F1 22 hebben klaargestoomd, die inmiddels is uitgerold op alle platformen waarop de game verkrijgbaar is. Het gaat om update 1.06 en alle details hebben we uiteraard ook voor je.

De update pakt best wel wat issues aan, waaronder een aantal die eerder al werden aangemerkt als ‘work in progress’. Lang niet alles is echter opgelost en de ontwikkelaar blijft daarvoor een praktisch overzicht bijhouden, dat je hier kunt vinden.

