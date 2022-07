In de afgelopen maanden hebben we al diverse gameplay video’s, trailers en previews van Saints Row voorbij zien komen. Ditmaal hebben we nog meer gameplay voor je, waarin er meer wordt getoond van de missies die je zal doorlopen als onderdeel van de verhaallijn. Let wel op, het gaat om gelekte beelden, wees dus voorbereid op eventuele spoilers.

De gameplay video is actievol en ziet het hoofdpersonage in verschillende situaties. Het ene moment bevind je je in een vuurgevecht terwijl je op het dak van een voertuig ligt en het andere moment ben je druk bezig om je auto naar jouw wens te pimpen.

Saints Row komt op 23 augustus uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.