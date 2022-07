Het vervolg op het geslaagde Mario + Rabbids: Kingdom Battle zal later dit jaar in oktober verschijnen en langzaam maar zeker krijgen we steeds meer informatie. Zo werd onlangs nog bekend hoeveel opslagruimte je nodig zal hebben voor Sparks of Hope en nu heeft Ubisoft weer een heleboel beelden met info gedeeld.

In deze lange video zien we namelijk een merkwaardig figuur zich bij het heldenteam van Mario voegen en dat is niemand minder dan Bowser. Lead producer Xavier Manzanares vertelt in de video dat Bowser qua combo’s prima in het team van Mario past en dat hij een leuke toevoeging is voor de game.

Daarnaast wordt er ook kort een tweetal nieuwe planeten getoond, genaamd ‘Beacon Beach’ en ‘Pristine Peaks’. Beacon Beach bevat normaliter mooie stranden met een schitterende zon, maar Cursa heeft de planeet in een duistere en deprimerende staat achtergelaten. Pristine Peaks daagt spelers uit om de steile berg te beklimmen en diverse uitdagingen te voltooien. Hieronder kan je de lange en interessante video bekijken.