Mario + Rabbids: Kingdom Battle was niet alleen een verrassende game qua combinatie van personages, het was ook nog een heel erg leuk spel dankzij de uitstekende gameplay. In oktober zal diens vervolg uitkomen en die zal z’n voorganger op alle fronten moeten verbeteren, alsook de speler van een gloednieuw avontuur moeten voorzien.

Of dit lukt is natuurlijk nog de vraag, maar het spel is in ieder geval qua bestandsgrootte een stuk flinker dan Kingdom Battle. Voor Mario + Rabbids: Kingdom Battle had je bij lancering 2,3GB aan ruimte nodig om de game te kunnen installeren op je Nintendo Switch. Voor Mario + Rabbids: Sparks of Hope is dat meer dan drie keer zoveel, namelijk 7,1 GB.