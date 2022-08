Het altijd betrouwbare PlayStation Game Size heeft weer eens in de database van de PlayStation Store zitten wroeten en ze zijn erachter gekomen dat Saints Row op de PlayStation 5 zo’n 53GB van je SSD in beslag neemt. Op de PlayStation 4 daarentegen neemt de game zo’n 60GB in beslag. Uiteraard zit een eventuele day one patch daar niet bij inbegrepen.

Saints Row komt op 23 augustus uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Wij hebben in een presentatie van pakweg 30 minuten de vele aspecten van Saints Row kunnen bekijken en daaruit blijkt dat de game teruggaat naar de roots, maar wel het absurdisme hoogtij laat vieren. Onze Saints Row preview lees je op de site.