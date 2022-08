Saints Row is vanaf vandaag verkrijgbaar en zoals je in onze review hebt kunnen lezen, hebben we ons goed met de game weten te vermaken. Sterker nog, het is zelfs een aanrader als je de franchise een warm hart toedraagt. Tegelijkertijd is het wel een ruwe titel waar nog veel aan gepolijst moet worden.

Afijn, met het verschijnen van de game zijn ook de reviewcijfers online gegaan en die tekenen een erg uiteenlopend beeld. Zo scoort de game een paar torenhoge cijfers, maar ook zijn er onvoldoendes uitgedeeld. Oftewel, de meningen zijn nogal verdeeld.

Gaming Nexus – 9.5

Player 2 – 9.1

GamersRD – 9.0

The Games Machine – 8.8

Game Informer – 8.5

Hobby Consolas – 8.4

GAMES.CH – 8.4

COGconnected – 8.4

Xbox Era – 8.3

Gamer – 8.0

Destructoid – 8.0

Vandal 8.0

PlayStation Universe – 8.0

GamingBolt – 8.0

PSX Brasil – 8.0

GameStar – 7.7

IGN Italië – 7.5

PlayStation LifeStyle – 7.5

PlaySense – 7.5

Jeuxvideo.com – 7.5

GameGrin – 7.5

SpazioGames – 7.0

GameSpew – 7.0

Dexerto – 7.0

Gamepressure – 7.0

Push Square – 7.0

Power Unlimited – 7.0

TheSixthAxis – 7.0

GamePro Germany – 6.5

VG247 – 6.0

Trusted Reviews – 6.0

Gfinity – 6.0

Hardcore Gamer – 6.0

GamesRadar+ – 6.0

Eurogamer.it – 6.0

God is a Geek – 6.0

Inverse – 6.0

IGN – 6.0

NME – 6.0

PC Gamer – 6.0

CD-Action – 5.0

Gameblog.fr – 5.0

WellPlayed – 5.0

XGN – 4.0

VideoGamer – 4.0

GamesHub – 4.0

Metro GameCentral – 4.0

T3 – 4.0

VGC – 4.0

Pure Xbox – 4.0

Stevivor – 4.0

Saints Row is verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.