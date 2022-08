In oktober kunnen fans van het succesvolle Mario + Rabbids: Kingdom Battle aan de slag met het vervolg Sparks of Hope. In dit avontuur zal Mario samen met zijn team en de gekke Rabbids alles op alles moeten zetten om het universum te redden van een mysterieus kwaad. Afgelopen maand zagen we Bowser nog de handen ineenslaan met Mario en nu weten we ook meer over de luxueuze uitgave van de game.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope zal namelijk ook een Gold Edition bevatten en daar kan je nu een pre-order voor plaatsen. Deze editie kost je €89,99 en bevat de game, drie exclusieve wapen skins en de Season Pass. Wat voor content we precies mogen verwachten van de Season Pass is nog onduidelijk, maar de product pagina in de eShop verklapt al wel wat. Zo mag je onder meer extra verhaalcontent vol nieuwe personages, missies en gevechten verwachten in de toekomst.