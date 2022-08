Ontwikkelaar Supermassive Games heeft de releasedatum van The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me bekendgemaakt. In tegenstelling tot het eerdere gerucht komt de game niet op 21 oktober, maar op 18 november uit. Dat is jammer, want het is natuurlijk een ideale game om tijdens Halloween samen met je vrienden of alleen te spelen.

Dit keer gaat het om groepje documentairemakers die worden uitgenodigd in het ‘Murder Castle’, een replica van het huis van de seriemoordernaar H.H. Holmes. The Devil in Me is overigens de finale van het eerste seizoen van The Dark Pictures Anthology. De game komt uit op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en de pc.