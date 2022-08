Electronic Arts maakt bekend dat de Schotse voetbalclubs Celtic en de Rangers FIFA partner clubs worden. Dat houdt in dat beide teams en de gelijkenissen van hun spelers door EA Sports gebruikt kunnen worden in de FIFA-serie of EA Sports FC, afhankelijk van hoe dat in de toekomst uitpakt. Beide clubs hebben in ieder geval een contract van vier jaar getekend.

Het is nog onduidelijks of ook de stadions van de clubs aan de game worden toegevoegd. Celtic Park heeft nog nooit in een FIFA-game gezeten. Ibrox, het stadion van de Rangers, zat enkel in FIFA 99 en werd toen simpelweg ‘Glasgow’ genoemd. Overigens hebben beide clubs een vergelijkbaar contract lopen met Konami voor hun eFootball-serie.