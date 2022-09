Het is elk jaar weer afwachten welke voetballers het beste beoordeeld worden en een rating opgeplakt krijgen voor de nieuwe FIFA. EA Sports heeft nu bekendgemaakt wat de top 23 is en er zijn vijf voetballers die aan de absolute top staan met een rating van 91: Benzema, Lewandowski, Mbappé, De Bruyne en Messi.

Interessant is dat Messi niet langer de lijst aanvoert en Cristiano Ronaldo is zelfs iets gezakt, want zijn rating staat op 9.0. Hieronder de volledige top 23 zoals die door EA bekend is gemaakt:

Karim Benzema (Real Madrid) — 91 Robert Lewandowski (Barcelona) – 91 Kylian Mbappé (PSG) — 91 Kevin De Bruyne (Manchester City) — 91 Lionel Messi (PSG) — 91 Mohamed Salah (Liverpool) — 90 Virgil Van Dijk (Liverpool) — 90 Cristiano Ronaldo (Manchester United) — 90 Thibaut Courtois (Real Madrid) — 90 Manuel Neuer (Bayern Munich) — 90 Neymar Jr (PSG) — 89 Heung Min Son (Tottenham Hotspur) — 89 Sadio Mané (Bayern Munich) — 89 Joshua Kimmich (Bayern Munich) — 89 Casemiro (Manchester United) — 89 Alisson (Liverpool) — 89 Harry Kane (Tottenham Hotspur) — 89 Ederson (Manchester City) — 89 N’Golo Kanté (Chelsea) — 89 Jan Oblak (Atletico Madrid) — 89 Erling Haaland (Manchester City) — 88 Toni Kroos (Real Madrid) — 88 Marquinhos (PSG) — 88

FIFA 23 verschijnt op 30 september voor alle gangbare platformen en in onze preview lees je meer over de game.