Twitter-gebruiker Shinobi602 had besloten om het promotie telefoonummer van The Callisto Protocol een berichtje te sturen en tot zijn grote verbazing kwam daar een antwoord op terug. Het is een korte videoclip waarin het woord ‘ARCAS’ meerdere keren in beeld komt. Hetzelfde geldt voor de woorden ‘Secrets’, ‘Answers’ en ‘Lies’. De videoclip eindigt met een datum, namelijk 29 september.

So I texted that number in the @CallistoTheGame promo a few days ago and I just got this text 👇

Lots of questions! Something happening next week 👀 pic.twitter.com/dYHf7AkdBT

— Shinobi602 (@shinobi602) September 23, 2022