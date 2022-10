Morgenmiddag zal Electronic Arts Need for Speed: Unbound officieel onthullen met een trailer. Nog voor het zover is krijgen we al een eerste indruk van de racegame, want via de Japanse retailer Neowing zijn de eerste beelden gelekt.

Deze retailer heeft de game in z’n aanbod opgenomen en daar gelijk wat screenshots bij geplaatst. Klassiek gevalletje van te vroeg online gezet en hoewel het ongetwijfeld snel offline wordt gehaald, gaan de beelden al het web over.

De beelden zijn niet heel scherp, maar het geeft wel een indruk van de visuele stijl. Die gaat wat meer richting anime en daarmee blijkt een vrij oud gerucht ook te kloppen. Morgenmiddag zien we de eerste bewegende beelden.