Gisteren kondigde Electronic Arts Need for Speed: Unbound officieel aan en met een release op 2 december laat de game niet lang meer op zich wachten. Bij de aankondiging werd ook duidelijk dat de game enkel zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Last-gen consoles worden dus overgeslagen.

In gesprek met IGN heeft ontwikkelaar Criterion bekendgemaakt waar ze op mikken met de game qua performance. Als je de game op de PlayStation 5 of Xbox Series X speelt, is het doel om je een 4K resolutie met een framerate van 60fps voor te schotelen. Wat we op de Xbox Series S mogen verwachten is nog niet bekend.

Ook heeft EA aangegeven dat de game cross-play zal ondersteunen op de platformen waarvoor het uitkomt. Dit is vanaf de release mogelijk en als je liever alleen de campagne speelt, dan kun je dit offline in de singleplayer doen.

Tot slot heeft EA aangekondigd dat spelers met een EA Play abonnement de game 10 uur lang kunnen uitproberen via een trial. Deze trial is vanaf 29 november beschikbaar.