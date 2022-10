Het heeft even mogen duren na een periode van geruchten, maar EA kondigde dan eindelijk gisteren de nieuwe Need for Speed aan. Deze gaat onder de naam Unbound en uit de trailer werd duidelijk dat het over een andere boeg wordt gegooid met deze game. Nu de game officieel is aangekondigd, heeft EA ook alvast de pre-order bonus bekendgemaakt.

Als je de game in pre-order aanschaft, krijg je exclusieve content waaronder stickers, een nummerplaat en $150.000 Bank. Daarnaast is er ook een Palace Edition aangekondigd, dit in samenwerking met Palace Skateboards. Deze editie bevat de onderstaande content:

Need for Speed: Unbound Palace Edition

Vier getunede wagens

Kledingpakket

Stickers

Nummerplaat

Een personage-pose

Banner design

De Palace Edition zal voor een prijs van € 79,99 beschikbaar zijn. De standaard editie wordt verkocht tegen een prijs van € 69,99.