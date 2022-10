Saints Row kende niet de vliegende start waarop Volition Inc. had gehoopt en dat is vooral te danken aan de vele bugs die de game nog bevat. Ondanks deze issues hebben wij ons vrij goed met de game weten te vermaken, maar dat er nog werk aan de winkel is mag duidelijk zijn.

De ontwikkelaar heeft de vele feedback voorbij zien komen en werkt aan een grote update om de game verder te optimaliseren. Ze willen graag spreken over wat ze van plan zijn voor de game in de toekomst, maar de prioriteit ligt nu eerst bij het aanpakken van de issues.

Daarom heeft de ontwikkelaar aangekondigd dat we laat in november een grote update voor de game mogen verwachten, die meer dan 200 bug fixes zal brengen en meer stabiliteitsupgrades voor de game. De focus ligt hierbij voornamelijk op de uitdagingen, de stabiliteit en coöp, die de grootste pijnpunten van de game zijn.

Deze update zal ook een aantal quality of life verbeteringen brengen, zoals betere beloningen voor uitdagingen, betere besturing van voertuigen, een reductie van repetitieve activiteiten en meer. Kortom, de game zou er met deze komende update flink op vooruit moeten gaan.

Wel mogen we ook nog nieuwe content verwachten, zo verschijnt deze week het eerste cosmetische pakket met nieuwe content om je Boss aan te kleden. Dit pakket is geheel gratis beschikbaar. In de toekomst mogen we ook nieuwe verhalende content verwachten en andere vormen van uitbreidingen, maar dat zal waarschijnlijk pas in 2023 zijn.