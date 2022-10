Op het PlayStation Blog zijn er veel Dead Space hands-on details gedeeld. Het complete overzicht is hier te bekijken. Wij hebben jullie eerder al een blik achter de schermen gegeven en afgelopen vrijdag liet Dead Space opnieuw in zijn kaarten kijken. Naast al die informatie, zijn we nu ook meer te weten gekomen over de aanpassingen in de gameplay.

Het ruimteschip de Ishimura is nu volledig vrij te verkennen. Je gaat dus niet steeds van level naar level. Dit is gedaan om een grotere nadruk op exploratie te leggen. Zo zijn er nieuwe afgesloten kamers te vinden, waarvoor je eerst de nodige beveiligingstoegang dient te hebben. Je kunt dus later naar een bepaald gebied terugkeren zodra je dat hebt verkregen.

De game speelt ook beter in op Isaac Clarke zijn achtergrond als Engineer. Wanneer je bijvoorbeeld de Plasma Cutter vindt, ligt deze niet klaar op je te wachten, maar dien je het wapen zelf op de workbench in elkaar te zetten. Daarnaast moet je met regelmaat stroom omleiden, waardoor je keuze krijgt om bijvoorbeeld een stuk zonder licht of zonder lucht te spelen.

In het origineel kon je je wapens al verbeteren, maar dit is in de remake nog verder uitgebreid. Je kunt nieuwe voorwerpen vinden die je extra opties geven om je wapens aan te passen. Het blog maakt verder duidelijk dat het allemaal vooral subtiele toevoegingen zijn. De Dead Space Remake lanceert op 27 januari 2023 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en de pc.