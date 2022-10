Gotham Knights ligt sinds vandaag in de winkels en gisteren verliep het embargo op de reviews. Gezien we onze reviewcode pas laat hebben ontvangen, zullen we onze review begin volgende week publiceren. Ons oordeel zul je dus nog even moeten afwachten.

Desalniettemin geven de eerste cijfers een beeld van de kwaliteit. Het loopt echter nogal uiteen, want sommige media geven het spel een torenhoge score, maar ook zijn er onvoldoendes uitgedeeld. Een greep uit de cijfers tot zover hieronder.

Gamers Heroes – 9.5

GameSpew – 9.0

Twinfinite – 9.0

CGOconnected – 8.6

Areajugones – 8.5

GamingTrend – 8.5

The Games Machine – 8.0

PlayStation Universe – 8.0

Worth Playing – 8.0

NME – 8.0

Jeuxvideo.com – 8.0

Digital Chumps – 8.0

Dexerto – 8.0

GamesHub – 8.0

GameSkinny – 8.0

God is a Geek – 8.0

Screen Rant – 8.0

TheSixthAxis – 8.0

VGC – 8.0

Multiplayer.it – 7.8

Everyeye.it – 7.5

Hobby Consolas – 7.5

Press Start Australia – 7.5

XGN – 7.5

Game Informer – 7.3

Vandal – 7.2

GRYOnline – 7.0

GamingBolt – 7.0

Attack of the Fanboy – 7.0

Hardcore Gamer – 7.0

Push Square – 7.0

Comicbook – 6.0

Telegraph – 6.0

Metro GameCentral – 6.0

VG247 – 6.0

Inverse – 5.0

Games.cz – 5.0

GamesRadar+ – 5.0

Gamer.no – 5.0

The Loadout – 5.0

Gaming Age – 4.2

T3 – 4.0

Gotham Knights is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.