Call of Duty: Modern Warfare 2 ligt vanaf vandaag officieel in de winkels en dat betekent dat de multiplayer van de shooter is geopend. We konden al een week met de singleplayer aan de slag, zodat we goed warm konden draaien voor het multiplayer geweld. Om de multiplayer te spelen op de PlayStation 4 of 5 heb je echter PlayStation Plus nodig.

Geen nood! In samenwerking met onze partner KaartDirect.nl hebben we een mooie actie. We mogen namelijk een jaarlidmaatschap op de service weggeven en dat van elke tier één. Oftewel: één keer een jaar PlayStation Plus Essential, één keer een jaar PlayStation Plus Extra en ook nog één keer een jaar PlayStation Plus Premium.

Alle drie de tiers geven je toegang tot online gameplay en daarnaast heb je toegang tot een bibliotheek aan titels. Hoe hoger de tier, des te groter de bibliotheek is. Meer daarover kun je in onze PlayStation Plus special vinden.

Kans maken op een jaar PlayStation Plus? Dan moet je de onderstaande vraag beantwoorden.

Prijsvraag: Wie speelt de rol van Captain Price in de singleplayer?

Weet jij het antwoord? Stuur dat in en volg daarbij de onderstaande stappen. We zullen de winnaars persoonlijk via mail benaderen met een vouchercode die recht geeft op een jaar PlayStation Plus.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Modern Warfare 2' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en KaartDirect.nl zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 4 november 2022. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door KaartDirect.nl.