De nieuwste editie van Call of Duty is sinds vorige week verkrijgbaar en in onze review stipten we reeds de nodige plus- en minpunten aan. Eén van die pluspunten is het level in Amsterdam, waar zonder pardon het Breenbergh Hotel het slachtoffer is van een immense schietpartij.

Het Conservatorium Hotel in Amsterdam was de daadwerkelijke inspiratie voor dit level, maar niet iedereen is tevreden over de aanwezigheid in de shooter. Hotelmanager Roy Tomassen heeft namelijk tegen de Volkskrant gezegd dat de inclusie van het Amsterdamse hotel ‘ongewenst is’.

Er is dus niemand van Activision langsgegaan om te vragen of het Conservatorium Hotel als decor mocht dienen voor de shooter en mogelijk zal het logement nog stappen ondernemen. Volgens Tomassen gaat de game daarbij tegen de kernwaarden in van het hotel en is men niet gediend van representatie in een gewelddadige game zoals Call of Duty.