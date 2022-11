Een goede user interface en gebruikerservaring spelen een belangrijke rol in het plezier en het tempo van een game en dat is nou net een onderwerp waar Call of Duty al een aantal jaren niet de meest toonaangevende titel in is. Onhandige menu’s, iconen die niet duidelijk zijn en omslachtige navigatie; deze onderwerpen zijn al langer onderwerp van gesprek bij zowel de spelers als Activision en ook de laatste game – Call of Duty: Modern Warfare 2 – heeft de nodige uitdagingen.

Het ziet er echter naar uit dat de interface van zowel de shooter als het aankomende Warzone 2.0 – dan wel in iteraties – op de schop gaat. Een bron die nabij WhatIfGaming staat, meldt dat de UI/UX een ‘work in progress’ is en dat er updates onderweg zijn om de ervaring te verbeteren. Het ziet ernaar uit dat Activision dit zich ook maar al te goed beseft en daarom heeft men ook flink de portemonnee getrokken: vorig jaar heeft de uitgever immers William Faler, voormalig UX director bij Hulu, aangesteld als UI/UX director bij ontwikkelaar Infinity Ward, aldus RalphsValve op Twitter.