Eerder deze maand leerden we al meer over de unieke setting van Atomic Heart, het spel speelt zich namelijk af in Sovjet Rusland en dat in een alternatieve geschiedenis. Nu dat het spel een releasedatum heeft, blijft nieuwe informatie binnenstromen. Ditmaal worden we geïntroduceerd tot vier killer robots die je het leven zuur zullen maken in de game.

De vier robots die worden geïntroduceerd zijn de MFU-68 Laborer, een kleine machine uitgerust met een zaag en een aantal dierlijke trekjes, de RAF-9 Engineer dat een meer mensachtig uiterlijk heeft, de lange VOV-A6 Lab Tech en de MA-9 Reylash. Benieuwd naar de robots in actie? Check dan de gameplay video van IGN hieronder.

Atomic Heart komt op 21 februari 2023 uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.