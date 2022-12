Gisteren kwam er een gerucht opzetten dat Monster Hunter Rise ook naar PlayStation en Xbox zou gaan komen. Nu blijkt dat inderdaad het geval te zijn.

Monster Hunter Rise kwam in 2021 uit voor de Nintendo Switch en pc en werd dit jaar voorzien van een grote uitbreiding. Op 20 januari 2023 zal de originele game ook te spelen zijn op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series consoles. Sunbreak, de eerder genoemde uitbreiding, zal in de lente van 2023 voor de consoles van Sony en Microsoft verschijnen.

Op de PS5 en Xbox Series X zal Monster Hunter Rise over twee grafische opties beschikken. Een geeft je een resolutie van 4K bij een framerate van 60fps en de ander geeft je 120 frames per seconde, maar dan gaat de resolutie naar 1080p. De PlayStation 5-versie maakt tevens gebruik van de speciale functies van de DualSense.

Ben je een Xbox Game Pass abonnee, dan kan je Monster Hunter Rise op 20 januari direct spelen zonder extra te betalen. Degene die geen gebruik maken van de service van Microsoft betalen €39,99. Deze prijs geldt ook voor de PlayStation-versie.

Er is ook nog een aankondigingstrailer vrijgegeven en deze check je hieronder.